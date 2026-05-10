Женщину, пострадавшую при пожаре на рынке на Ставрополье, госпитализировали

ПЯТИГОРСК, 10 мая – РИА Новости. Женщина пострадала при пожаре на рынке "Лира" в Предгорном округе Ставропольского края, она госпитализирована с ожогами, сообщил глава округа Николай Бондаренко.
Ранее главное управление МЧС по региону сообщило, что павильоны горят на площади 1,1 тысячи квадратных метров на рынке в Ставропольском крае. По данным прокуратуры региона, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. Пожар был локализован на площади 1,3 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Друзья, к сожалению, без пострадавших не обошлось. В результате возгорания на рынке "Лира" пострадала продавец. Предварительный диагноз — ожоги второй степени. Медицинская помощь была оказана оперативно, прямо на месте сотрудниками скорой. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Желаем ей скорейшего выздоровления", – написал Бондаренко в своем Telegram-канале.