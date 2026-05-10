Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев считает, что Великобритания не выдержит даже года с Киром Стармером на посту премьера.
- По меньшей мере 29 парламентариев-лейбористов выталкивают липкого как суперклей Кира, сообщил глава РФПИ.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что Великобритания не выдержит даже еще одного года с Киром Стармером на посту премьера, не говоря уже о десяти годах, на которые он надеется.
Ранее газета Observer после интервью со Стармером сообщила, что он, несмотря на провал лейбористов на местных выборах, заявил, что намерен оставаться на посту премьера еще 10 лет.
"Бедная Британия не переживет даже еще одного года со "стойким" Киром, не говоря уже о его желании провести еще "10 лет на Даунинг-стрит, 10" (резиденция британского премьера - ред.) Тем временем по меньшей мере 29 парламентариев-лейбористов выталкивают липкого как суперклей Кира", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Ранее около 30 членов британского парламента от Лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала лейбористов на региональных выборах.
