20:32 10.05.2026
Райт признал, что у США нет четкого плана по вывозу иранского урана

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт признал, что у Соединенных Штатов пока нет четкого плана по вывозу обогащенного урана из Ирана.
"Мы не знаем. Это еще предстоит определить", - сказал Райт телеканалу CBS, отвечая на вопрос о планах Вашингтона по вывозу иранских ядерных материалов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Трамп заявил, что США заберут иранский обогащенный уран
Вчера, 18:26
 
