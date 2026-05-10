Райт признал, что у США нет четкого плана по вывозу иранского урана

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт признал, что у Соединенных Штатов пока нет четкого плана по вывозу обогащенного урана из Ирана.
"Мы не знаем. Это еще предстоит определить", - сказал Райт телеканалу CBS, отвечая на вопрос о планах Вашингтона по вывозу иранских ядерных материалов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.