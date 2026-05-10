США не могут без согласия Ирана забрать у страны уран, заявил Пушков

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Вашингтон не может без согласия Ирана изъять у страны уран, заявил сенатор Алексей Пушков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут из Ирана запасы обогащенного урана.
"Наблюдать США могут, а вот изъять обогащенный уран без согласия Ирана - не могут", - написал политик в своем Telegram-канале.
Пушков привел заявления Трампа о том, что США знают, где Иран хранит свои ядерные материалы, наблюдают за этими локациями с помощью космической разведки и "на определенном этапе заберут у Ирана его обогащенный уран".
"Звучит самоуверенно, даже слишком. Извлечение ядерных материалов и их безопасная перевозка в условиях военных действий - дело практически неосуществимое. Для этого нужен мир, нужно соглашение о передаче обогащенного урана, подробно проработанный с МАГАТЭ план действий и безусловное согласие и сотрудничество отказывающейся от ядерных материалов стороны, то есть Ирана", - пояснил законодатель.
По словам Пушкова, ни одного из этих четырех условий на сегодня не существует.