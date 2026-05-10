Райт утверждает, что США пока не получили ответ ИРИ по завершению конфликта
19:02 10.05.2026
Райт утверждает, что США пока не получили ответ ИРИ по завершению конфликта

Райт: США пока не получили от Ирана четкого ответа на свои мирные предложения

Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
  • Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты пока не получили от Ирана четкого ответа на свои мирные предложения.
  • Райт также отметил, что процесс идет медленно.
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты якобы пока не получили от Ирана четкого ответа на свои мирные предложения.
Ранее агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта на Ближнем Востоке.
"Не думаю, что мы получили от Ирана четкий ответ. Учитывая нынешнее состояние иранского правительства, процесс идет медленно", - сказал Райт каналу NBC на вопрос, ответил ли Иран на предложение США.
США 3 мая отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
