Винер сравнила концерт ко Дню Победы с Олимпиадой - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
19:18 10.05.2026 (обновлено: 19:47 10.05.2026)
Винер сравнила концерт ко Дню Победы с Олимпиадой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Ирина Винер
Ирина Винер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Винер призналась, что организация гала-концерта ко Дню Победы вызывает у нее большее волнение, чем подготовка к Олимпийским играм.
  • В постановке концерта "Сказ о доблести и чести — 2" участвуют олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы из разных видов спорта.
  • Концерт приурочен к празднованию 81-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Анастасия Панина. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер призналась журналистам, что организация приуроченного к празднованию 81-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне гала-концерта заставляет ее волноваться сильнее, чем Олимпийские игры.
В постановке концерта "Сказ о доблести и чести - 2" принимают участие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы из целого ряда видов спорта, которые выступают под аккомпанемент симфонического оркестра и звезд оперной сцены - солистов Большого и Мариинского театров.
"Я очень волнуюсь. Для меня это даже больше, чем Олимпийские игры. Потому что там выступают дети, спортсмены. Там все сегодняшнее, а это - вечное. Мы замахнулись на вечное. Очень почетно, ответственно, очень страшно. И дай бог, чтобы они (великие русские полководцы) нам помогли сегодня вечером", - заявила Винер.
РИА Новости выступает информационным партнером гала-концерта "Сказ о доблести и чести - 2".
