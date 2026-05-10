"Сочи" досрочно вылетел из РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ ФК "Сочи" досрочно лишился шансов на сохранение места в РПЛ на следующий сезон.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Сочи" досрочно лишился шансов на сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон после ничьей в матче махачкалинского "Динамо" с грозненским "Ахматом".

Встреча предпоследнего, 29-го тура в воскресенье в Грозном завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч на 38-й минуте забил Мохамед Аззи . У хозяев дебютным голом за " Ахмат " отметился Галымжан Кенжебек (84).

Махачкалинское "Динамо" довело безвыигрышную серию до девяти встреч и идет на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. " Сочи ", в активе которого 21 очко, уже не сможет выбраться из зоны вылета в Первую лигу. Черноморская команда первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата страны. "Ахмат" с 36 баллами идет на девятой позиции.

В заключительном туре махачкалинская команда 17 мая примет московский "Спартак", а грозненцы в тот же день на выезде встретятся с "Сочи".