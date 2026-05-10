"Сочи" досрочно вылетел из РПЛ - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
19:17 10.05.2026 (обновлено: 19:19 10.05.2026)
"Сочи" досрочно вылетел из РПЛ

"Сочи" досрочно вылетел из РПЛ после матча махачкалинского "Динамо" и "Ахмата"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Сочи" (Сочи)
  • ФК "Сочи" досрочно лишился шансов на сохранение места в РПЛ на следующий сезон.
  • Махачкалинское "Динамо" и грозненский "Ахмат" сыграли вничью в матче 29-го тура со счетом 1:1.
  • "Сочи" уже не сможет выбраться из зоны вылета в Первую лигу, став первой командой в нынешнем сезоне, которая лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Футбольный клуб "Сочи" досрочно лишился шансов на сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон после ничьей в матче махачкалинского "Динамо" с грозненским "Ахматом".
Встреча предпоследнего, 29-го тура в воскресенье в Грозном завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч на 38-й минуте забил Мохамед Аззи. У хозяев дебютным голом за "Ахмат" отметился Галымжан Кенжебек (84).
Игроки, тренеры и судьи вышли на матч с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны. Российский футбольный союз (РФС) в рамках празднования 81-летия Победы в Великой Отечественной войне проводит акцию "Бессмертный полк" на матчах Кубка России, Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой и Второй лиг.
Махачкалинское "Динамо" довело безвыигрышную серию до девяти встреч и идет на 14-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. "Сочи", в активе которого 21 очко, уже не сможет выбраться из зоны вылета в Первую лигу. Черноморская команда первой в нынешнем сезоне лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата страны. "Ахмат" с 36 баллами идет на девятой позиции.
В заключительном туре махачкалинская команда 17 мая примет московский "Спартак", а грозненцы в тот же день на выезде встретятся с "Сочи".
Сочинцы в 2024 году уже вылетали в Первую лигу после пяти сезонов в РПЛ, но сумели вернуться на следующий сезон.
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Мохамед АззиСочиАхмат
 
