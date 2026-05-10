Разминирование местности ДНР саперами группировки войск «Центр» ежедневно сохраняет жизни мирных жителей и обеспечивает безопасное возвращение людей в свои дома.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Саперы группировки "Центр" применяют "электромагнитные пушки" для разминирования освобожденных населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск "Центр" при помощи наземного роботизированного технического комплекса "Курьер" с устройством для создания мощного электромагнитного поля выполняют задачи по разминированию городских кварталов, участков дорог и других районов местности недавно освобожденных населённых пунктов Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Как объяснили в Минобороны, принцип действия "электромагнитной пушки" основан на создании мощного электромагнитного импульса, который инициирует срабатывание магнитных датчиков взрывателей противника на безопасном удалении от саперов.

"Роботизированный комплекс "Курьер" управляется оператором дистанционно с безопасного расстояния, что исключает поражение личного состава при подрыве боеприпасов. Наибольшую эффективность электромагнитное устройство показывает при дистанционном обезвреживании фугасов и противопехотных мин с магнитными датчиками цели, которыми противник активно минирует жилые кварталы, дороги и объекты инфраструктуры", - сказали в российском оборонном ведомстве.