Краткий пересказ от РИА ИИ Отряд, состоящий из бывших украинских военнослужащих, воюет против ВСУ добровольно.

Группа занимается подвозом боеприпасов, питания и других необходимых вещей для обеспечения работы расчетов БПЛА отряда.

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Бойцы отряда, состоящего из бывших украинских военнослужащих, в разговоре с корреспондентом РИА Новости объяснили, почему они теперь воюют против ВСУ.

Данный отряд был сформирован из пленных военных ВСУ , которые добровольно решили противостоять киевской власти.

"Возвращаться обратно на Украину , какая она сейчас, и в ту Украину, которую они хотят построить, я не хочу. Я не воюю против украинцев, против людей. Меня не устраивает та власть, тот режим, который сейчас существует на Украине", — сказал боец отряда Александр Бабенко с позывным "Боб".

Он отметил, что украинцы слишком долго молча сидели и ждали, из-за этого активное меньшинство украинского общества навязало мнение пассивному большинству. "Пора уже, наверное, нам переходить в активную фазу, а не ждать чего-то", — добавил "Боб".

Солдат отряда позывным Павел Больбот "Щука" рассказал РИА Новости, что во время мобилизации сообщил сотрудникам украинского военкомата, что при первой возможности перейдет на сторону России , что он и сделал после сдачи в плен.