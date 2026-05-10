Рейтинг@Mail.ru
Бойцы отряда из экс-солдат Украины объяснили, почему воюют против ВСУ - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 10.05.2026 (обновлено: 05:45 10.05.2026)
Бойцы отряда из экс-солдат Украины объяснили, почему воюют против ВСУ

РИА Новости: экс-военные ВСУ воюют против Киева добровольно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отряд, состоящий из бывших украинских военнослужащих, воюет против ВСУ добровольно.
  • Группа занимается подвозом боеприпасов, питания и других необходимых вещей для обеспечения работы расчетов БПЛА отряда.
ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Бойцы отряда, состоящего из бывших украинских военнослужащих, в разговоре с корреспондентом РИА Новости объяснили, почему они теперь воюют против ВСУ.
Данный отряд был сформирован из пленных военных ВСУ, которые добровольно решили противостоять киевской власти.
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Черноморский флот уничтожил два безэкипажных катера ВСУ
Вчера, 13:30
"Возвращаться обратно на Украину, какая она сейчас, и в ту Украину, которую они хотят построить, я не хочу. Я не воюю против украинцев, против людей. Меня не устраивает та власть, тот режим, который сейчас существует на Украине", — сказал боец отряда Александр Бабенко с позывным "Боб".
Он отметил, что украинцы слишком долго молча сидели и ждали, из-за этого активное меньшинство украинского общества навязало мнение пассивному большинству. "Пора уже, наверное, нам переходить в активную фазу, а не ждать чего-то", — добавил "Боб".
Солдат отряда позывным Павел Больбот "Щука" рассказал РИА Новости, что во время мобилизации сообщил сотрудникам украинского военкомата, что при первой возможности перейдет на сторону России, что он и сделал после сдачи в плен.
Данный добровольческий отряд воюет на Запорожском направлении. Группа Бабенко и Больбота занимается подвозом боеприпасов, питания, запчастей и всего остального, что нужно для обеспечения работы расчетов БПЛА отряда. Доставка грузов осуществляется на вторую линию обороны минимум один раз в день.
Бойцы Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Коровьего Яра
Вчера, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала