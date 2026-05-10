Рейтинг@Mail.ru
Сенатор Мурог призвал сделать "Уроки мужества" частью воспитательной работы - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 10.05.2026
Сенатор Мурог призвал сделать "Уроки мужества" частью воспитательной работы

Мурог призвал сделать встречи с ветеранами частью воспитательной работы в школе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны, минометчик Александр Черняев в школе
Ветеран Великой Отечественной войны, минометчик Александр Черняев в школе - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Ветеран Великой Отечественной войны, минометчик Александр Черняев в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Игорь Мурог считает, что "Уроки мужества" в школах следует сделать частью системной воспитательной работы.
  • Мурог предложил закрепить на региональном уровне "карту ветеранов-спикеров" и разработать единые методические модули для педагогов.
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. "Уроки мужества", проводимые в школах с участием ветеранов, нужно сделать частью системной воспитательной работы с методической поддержкой и с обязательным учетом мнения защитников Отечества, считает член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
«
"Уроки мужества" в школах целесообразно проводить прежде всего как часть системной воспитательной работы с методической поддержкой и с обязательным учетом мнения ветеранов", - сказал политик РИА Новости.
Он напомнил, что в 2025 году такие встречи стали ключевым элементом федерального проекта "Патриотическое воспитание" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". При этом Минпросвещения России акцентировало, что патриотическое воспитание — это "работа со смыслами", а не формальное выполнение плана, сказал Мурог.
"На мой взгляд имеет смысл закрепить на региональном уровне "карту ветеранов-спикеров" с их добровольным согласием и разработать единые методические модули для педагогов, чтобы каждая встреча была содержательной", - заключил он.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Сенатор оценил эффективность 11-летней системы обучения в школе
29 октября 2025, 16:31
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала