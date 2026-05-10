Сенатор Мурог призвал сделать "Уроки мужества" частью воспитательной работы

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. "Уроки мужества", проводимые в школах с участием ветеранов, нужно сделать частью системной воспитательной работы с методической поддержкой и с обязательным учетом мнения защитников Отечества, считает член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог.
"Уроки мужества" в школах целесообразно проводить прежде всего как часть системной воспитательной работы с методической поддержкой и с обязательным учетом мнения ветеранов", - сказал политик РИА Новости.
Он напомнил, что в 2025 году такие встречи стали ключевым элементом федерального проекта "Патриотическое воспитание" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". При этом Минпросвещения России акцентировало, что патриотическое воспитание — это "работа со смыслами", а не формальное выполнение плана, сказал Мурог.
"На мой взгляд имеет смысл закрепить на региональном уровне "карту ветеранов-спикеров" с их добровольным согласием и разработать единые методические модули для педагогов, чтобы каждая встреча была содержательной", - заключил он.
