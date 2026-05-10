Слуцкий назвал Мерца препятствием для завершения украинского конфликта
19:22 10.05.2026
Слуцкий назвал Мерца препятствием для завершения украинского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слуцкий заявил, что Мерц, как и Зеленский, не хочет мира на Украине.
  • Они остаются препятствием для завершения конфликта из-за шкурных интересов, добавил он.
  • По словам политика, за сохранение власти такие как Макрон и Мерц готовы сделать всю Европу одной большой мишенью.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как и Владимир Зеленский, не хочет мира на Украине, они остаются препятствием для завершения конфликта из-за "шкурных" интересов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Мерц, как и Зеленский, не хочет мира на Украине. Это они остаются сегодня препятствием для завершения конфликта из-за "шкурных" интересов. За сохранение собственной власти такие как (президент Франции Эммануэль) Макрон и Мерц готовы сделать всю Европу одной большой мишенью", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Мерц продолжает борьбу за лидерство в "европейской партии войны" и только повышает ставки в украинском конфликте, твердя мантры про "угрозу" со стороны России.
"Отсюда и утечки о том, что немецкое правительство не одобрит кандидатуру (экс-канцлера Германии) Герхарда Шредера на возможных переговорах с Россией, и оголтелая поддержка неонацистов на Украине, возведенная до уровня "стратегического партнерства", и цели по милитаризации и созданию "самой сильной армии в Европе", - считает политик.
По словам Слуцкого, скорее Германия претендует на то, чтобы вернуть статус главной угрозы для европейской безопасности, и исторические параллели в риторике Мерца просто фосфоресцируют.
"При этом германский канцлер имеет наглость демонстрировать свои диктаторские замашки и грозить "серьезным разговором" словацкому премьеру (Роберту) Фицо за его визит на День Победы в Москву и встречу с президентом России", - подчеркнул он.
Между тем, глава думского комитета, напомнил политикам стран ЕС о том, что именно президент России Владимир Путин выдвигал инициативу формирования новых контуров евразийской безопасности.
"И урегулирование украинского конфликта должно стать началом восстановления, а не концом мира на европейском континенте", - подытожил Слуцкий.
Девятого мая Путин, отвечая журналистам на вопрос о предпочтительном визави в переговорах между Россией и Европой, назвал Шредера. Немецкое агентство DPA утверждает со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией.
