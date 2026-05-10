СМИ: в США разгорелся скандал из-за выходца с Украины

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Выходец с Украины бизнесмен Игорь Литвинчук забросал камнями редкого тюленя на Гавайях, пишет Life.
«
"Украинец отдыхал на пляже острова Мауи на Гавайях и решил развлечься тем, что начал кидать камни в тюленя-монаха, который проплывал неподалеку", — говорится в публикации.
По данным источника, владельца транспортной компании Transridge Inc пытались остановить очевидцы, которых тот игнорировал.
Отмечается, что после инцидента недовольные гавайцы устроили протест у офиса предприятия Литвинчука и даже избили его водителя, а затем самого бизнесмена задержала местная полиция.
Пострадавшее животное относится к одному из самых редких видов тюленей: их популяция составляет всего 1600 особей и обитают они только на Гавайях.