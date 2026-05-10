СМИ: в США разгорелся скандал из-за выходца с Украины

"Украинец отдыхал на пляже острова Мауи на Гавайях и решил развлечься тем, что начал кидать камни в тюленя-монаха, который проплывал неподалеку", — говорится в публикации.

По данным источника, владельца транспортной компании Transridge Inc пытались остановить очевидцы, которых тот игнорировал.

Отмечается, что после инцидента недовольные гавайцы устроили протест у офиса предприятия Литвинчука и даже избили его водителя, а затем самого бизнесмена задержала местная полиция.