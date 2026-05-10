СМИ: в США разгорелся скандал из-за выходца с Украины
11:15 10.05.2026
СМИ: в США разгорелся скандал из-за выходца с Украины

Life: в США украинский бизнесмен закидал камнями редкого тюленя

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бизнесмен Игорь Литвинчук забросал камнями тюленя-монаха на пляже острова Мауи на Гавайях.
  • Очевидцы пытались остановить Литвинчука, но он их игнорировал.
  • После инцидента у офиса предприятия Литвинчука был протест, а сам бизнесмен был задержан местной полицией.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Выходец с Украины бизнесмен Игорь Литвинчук забросал камнями редкого тюленя на Гавайях, пишет Life.
«
"Украинец отдыхал на пляже острова Мауи на Гавайях и решил развлечься тем, что начал кидать камни в тюленя-монаха, который проплывал неподалеку", — говорится в публикации.
По данным источника, владельца транспортной компании Transridge Inc пытались остановить очевидцы, которых тот игнорировал.
Отмечается, что после инцидента недовольные гавайцы устроили протест у офиса предприятия Литвинчука и даже избили его водителя, а затем самого бизнесмена задержала местная полиция.
Пострадавшее животное относится к одному из самых редких видов тюленей: их популяция составляет всего 1600 особей и обитают они только на Гавайях.
