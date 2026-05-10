В московских школах ввели новый курс изучения родного края

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В школах Москвы ввели новый курс изучения родного края.
- Его разработали для учеников 5–7-х классов при участии ведущих московских историков и педагогов.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новый курс изучения родного края ввели в школах Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
«
"В столичных школах введен новый курс по изучению родного края. Он разработан для учеников 5-7-х классов при участии ведущих московских историков и педагогов", - написал Собянин на платформе "Макс".
Мединский рассказал о подготовке новой редакции учебников по истории
6 ноября 2025, 11:00
Мэр отметил, что в пятом классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины XVI века, в шестом - с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории - ее проходят в седьмом классе.
«
"В учебниках много иллюстраций, исторических карт с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности. Среди ключевых рубрик - "Загадки Москвы", "Что скрывают названия?", "Москва и москвичи". Из них ребята узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города", - добавил он.
По словам главы города, дополнением курса стала электронная версия учебника, которая доступна по QR-коду и на портале моямосква.онлайн.
"В ней много материалов, в том числе увлекательные экскурсионные маршруты по историческим местам. Учебник прошел экспертизу научных институтов и лучших педагогов Москвы", - уточнил Собянин.