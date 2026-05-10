Рейтинг@Mail.ru
В московских школах ввели новый курс изучения родного края - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 10.05.2026
В московских школах ввели новый курс изучения родного края

Собянин сообщил, что в московских школах ввели новый курс изучения родного края

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкШкольники на уроке
Школьники на уроке - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Школьники на уроке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В школах Москвы ввели новый курс изучения родного края.
  • Его разработали для учеников 5–7-х классов при участии ведущих московских историков и педагогов.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новый курс изучения родного края ввели в школах Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
«

"В столичных школах введен новый курс по изучению родного края. Он разработан для учеников 5-7-х классов при участии ведущих московских историков и педагогов", - написал Собянин на платформе "Макс".

Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Мединский рассказал о подготовке новой редакции учебников по истории
6 ноября 2025, 11:00
Мэр отметил, что в пятом классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины XVI века, в шестом - с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории - ее проходят в седьмом классе.
«
"В учебниках много иллюстраций, исторических карт с вопросами и задачами, а также задания разного уровня сложности. Среди ключевых рубрик - "Загадки Москвы", "Что скрывают названия?", "Москва и москвичи". Из них ребята узнают об исторических фактах, происхождении столичных топонимов и выдающихся личностях, связанных с историей города", - добавил он.
По словам главы города, дополнением курса стала электронная версия учебника, которая доступна по QR-коду и на портале моямосква.онлайн.
"В ней много материалов, в том числе увлекательные экскурсионные маршруты по историческим местам. Учебник прошел экспертизу научных институтов и лучших педагогов Москвы", - уточнил Собянин.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава Минпросвещения рассказал о новой единой линейке учебников по истории
9 февраля, 11:42
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала