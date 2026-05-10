В Шереметьево увеличили число биометрических кабин паспортного контроля

"В преддверии летнего сезона в "Шереметьево" вдвое увеличили количество автоматизированных кабин паспортного контроля в зоне прилета терминала С. К 10 уже действующим биометрическим кабинам добавились еще 10: вместо стандартных линий паспортного контроля теперь работают автоматизированные кабины", - говорится в сообщении .

Всего с 9 мая 2026 года в терминале С аэропорта "Шереметьево" работают 30 автоматизированных систем паспортного контроля "Сапсан", которые позволяют проходить паспортный контроль на прилете и вылете самостоятельно, без обращения к сотруднику пограничной службы, добавили в аэропорту.