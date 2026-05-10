В Шереметьево увеличили число биометрических кабин паспортного контроля

16:54 10.05.2026 (обновлено: 18:12 10.05.2026)
В Шереметьево вдвое увеличили число биометрических кабин паспортного контроля

© Фото : Шереметьево/TelegramЧисло биометрических кабин паспортного контроля по прилете в терминал C аэропорта "Шереметьево" увеличили вдвое
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шереметьево увеличили вдвое число биометрических кабин паспортного контроля.
  • С 9 мая в терминале C работают 30 автоматизированных систем паспортного контроля "Сапсан".
  • Воспользоваться новыми кабинами могут граждане России старше 18 лет с биометрическим паспортом серии 75 и выше.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Число биометрических кабин паспортного контроля по прилете в терминал C аэропорта "Шереметьево" увеличили вдвое в преддверии летнего сезона, сообщила воздушная гавань.
"В преддверии летнего сезона в "Шереметьево" вдвое увеличили количество автоматизированных кабин паспортного контроля в зоне прилета терминала С. К 10 уже действующим биометрическим кабинам добавились еще 10: вместо стандартных линий паспортного контроля теперь работают автоматизированные кабины", - говорится в сообщении.

Всего с 9 мая 2026 года в терминале С аэропорта "Шереметьево" работают 30 автоматизированных систем паспортного контроля "Сапсан", которые позволяют проходить паспортный контроль на прилете и вылете самостоятельно, без обращения к сотруднику пограничной службы, добавили в аэропорту.
Такими кабинами могут воспользоваться граждане России старше 18 лет, имеющие биометрический паспорт серии 75 и выше, отметили в "Шереметьево".
