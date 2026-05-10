В АТОР назвали среднюю стоимость шашлыка в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Три порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая обойдутся примерно в 280 рублей.

Расширенный пикниковый набор, включающий мясо, лук, помидоры, огурцы, кетчуп и зелень, обойдется в 830 рублей.

Сезонные овощи к майским праздникам заметно подешевели: помидоры снизились в цене на 35 процентов, огурцы — более чем в два раза.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три порции домашнего шашлыка из свиной шеи в начале мая этого года обойдутся россиянам примерно в 280 рублей - в сумму входит полкилограмма мяса и 250 грамм репчатого лука для маринада, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Базовый набор ингредиентов для приготовления домашнего шашлыка из свиной шеи на три порции в начале мая обойдется в крупных торговых сетях примерно в 280 рублей. В эту сумму входит охлажденная свиная шея весом 500 граммов и репчатый лук для маринада - 250 граммов. Минимальная цена на свиную шею без кости в начале мая составляет 541 рубль за килограмм, килограмм репчатого лука - от 36 рублей", - сказал он.

При этом расширенный пикниковый набор, в который помимо мяса и лука входят килограмм помидоров, килограмм огурцов, кетчуп и 150 граммов зелени - зеленый лук, петрушка и укроп, - обойдется в 830 рублей.

Богданов отметил, что свинина второй год подряд остается самым доступным мясом для шашлыка в крупных торговых сетях: минимальная стоимость начинается от 250 рублей за килограмм готового к приготовлению мяса. По его словам, за год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, но позиция сохранила лидерство в категории.

Второе по доступности место занимает курица: микс из бедра и крыла цыпленка-бройлера стоит от 260 рублей за килограмм, шашлык в маринаде из мяса цыпленка-бройлера - от 285 рублей. Шашлык из курицы по сравнению с прошлым годом подешевел - минимальная стоимость снизилась почти на 8%.

Цены на мясо индейки в среднем на 10% ниже прошлогодних на фоне расширения ассортимента: минимальная стоимость шашлычного набора - от 511 рублей за килограмм.