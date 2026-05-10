Врач рассказала, кому нельзя есть шашлык

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Людям, страдающим гастритом, панкреатитом, холециститом, язвой желудка запрещено употреблять шашлык во время обострения заболеваний, в период ремиссии разрешено немного шашлыка из птицы, рассказала РИА Новости диетолог санатория "Россия" - филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.
"Шашлык - это не только любимое многими блюдо, особенно на весенних праздниках, но и источник белка с риском для ЖКТ. Запрещено употреблять шашлык при обострении: гастрита, панкреатита, холецистита. При воспалении почек, кишечника, подагре, при язве желудка и 12-ти перстной кишки. Жареное мясо раздражает слизистую и повышает кислотность. В ремиссии – можно порционно шашлык из птицы", - рассказала врач.
Она пояснила, что самый полезный шашлык - из птицы: курицы или индейки. Это низкокалорийное мясо с высоким содержанием белка (20-25 граммов на 100 граммов мяса), витаминов B и железа, без лишнего жира и холестерина.
"Говядина или баранина подойдут в умеренных количествах, длительность переваривания такого мяса составляет три-четыре часа. Свинину стоит употреблять как можно реже из-за жирности", - отметила Лебедева.