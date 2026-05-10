17:27 10.05.2026 (обновлено: 17:53 10.05.2026)
"Шахтер" стал чемпионом Украины по футболу

"Шахтер" разгромил "Полтаву" и стал 16-кратным чемпионом Украины по футболу

  • «Шахтер» разгромил «Полтаву» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Украины со счетом 4:0 и досрочно обеспечил себе чемпионство.
  • «Шахтер» стал чемпионом Украины в третий раз за последние четыре сезона и в 16-й раз в своей истории.
  • «Полтава» из-за поражения лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Украины.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Футболисты "Шахтера" разгромили "Полтаву" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Украины и досрочно обеспечили себе чемпионство.
Встреча прошла во Львове и завершилась со счетом 4:0 в пользу "горняков". Дублем отметился Изаке (55-я и 61-я минуты), также мячи забили Дмитрий Крысков (45+3) и Лассина Траоре (67).
"Шахтер" набрал 66 очков и за три тура до завершения чемпионата стал недосягаем до занимающего второе место "Полесья" (55 очков). "Шахтер" стал чемпионом Украины в третий раз за последние четыре сезона и в 16-й раз в своей истории. Национальный рекорд принадлежит киевскому "Динамо" (17 чемпионств).
"Полтава" из-за поражения лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Украины. Команда замыкает таблицу с 12 очками.
В 28-м туре "Шахтер" примет "Оболонь" 13 мая, а "Полтава" в тот же день в гостях сыграет с "ЛНЗ Черкассы".
