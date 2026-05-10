В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку пассажирский самолет - РИА Новости, 10.05.2026
14:08 10.05.2026
В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку пассажирский самолет

В Южно-Сахалинске аварийно сел самолет с 60 пассажирами, пострадавших нет

© РИА Новости / Галина Соколова
Аэропорт Южно-Сахалинска
© РИА Новости / Галина Соколова
Аэропорт Южно-Сахалинска. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский самолет, летевший из Хабаровска в Ноглики, совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за неисправности.
  • Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.
  • Транспортные прокуратуры организовали проверки.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая - РИА Новости. Самолет, в воскресенье летевший из Хабаровска в Ноглики на севере Сахалина, из-за неисправности вынужден был незапланированно сесть в аэропорту Южно-Сахалинска, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.
"По предварительным данным, сегодня воздушное судно De Havilland Canada Dash 8-Q400, осуществлявшее перелет сообщением Хабаровск - Ноглики, в связи с возникшей неисправностью совершило аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
К установлению обстоятельства авиационного инцидента присоединилась транспортная прокуратура.
"Сегодня около 15.30 (7.30 мск) воздушное судно, выполнявшее рейс Хабаровск - Ноглики, в связи с технической неисправностью совершило незапланированную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. На борту находились 60 пассажиров", - говорится в сообщении пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Согласно тексту пресс-службы, посадка прошла благополучно, аварийные службы аэропорта отработали в штатном режиме.
"Хабаровской и Сахалинской транспортными прокуратурами организованы проверки, в ходе которых, в том числе, будет дана оценка состоянию воздушного судна и подготовке его к вылету", - добавила пресс-служба.
ПроисшествияХабаровскЮжно-СахалинскСахалинАнтон ЧеховДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
