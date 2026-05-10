В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку пассажирский самолет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая - РИА Новости. Самолет, в воскресенье летевший из Хабаровска в Ноглики на севере Сахалина, из-за неисправности вынужден был незапланированно сесть в аэропорту Южно-Сахалинска, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.