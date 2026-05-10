Сафонов остался в запасе "ПСЖ" на матч с "Брестом"

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе "Пари Сен-Жермен" на домашний матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу с "Брестом".
Ранее СМИ сообщали о том, что Сафонов испытывает постоянные боли в икроножной мышце, которые начали беспокоить его после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" (5:4), который прошел 28 апреля. 27-летний россиянин сыграл в ответной встрече 6 мая (1:1), отразив пять ударов по своим воротам, но 2 мая пропустил встречу Лиги 1 против "Лорьяна".
Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с лета 2024 года, он стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.