Сафонов остался в запасе "ПСЖ" на матч с "Брестом"

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов остался в запасе "Пари Сен-Жермен" на домашний матч 33-го тура чемпионата Франции по футболу с "Брестом".

Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с лета 2024 года, он стал первым в истории российским футболистом, которому дважды удалось выйти в финал Лиги чемпионов.