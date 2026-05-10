Москвичка Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина вышла в четвертый круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
В матче третьего раунда вторая ракетка мира обыграла филиппинку Александру Эалу (42-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 32 минуты.
За выход в четвертьфинал Рыбакина сыграет с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия, 46) - Каролина Плишкова (Чехия, 130).
