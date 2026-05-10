Рейтинг@Mail.ru
"Опасный момент". В Финляндии выступили с жестким предупреждением о России - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 10.05.2026
"Опасный момент". В Финляндии выступили с жестким предупреждением о России

Мема предостерег Европу от дальнейшей эскалации конфликта с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что Европе грозит катастрофа в случае дальнейшего подстрекательства к войне с Россией.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европе грозит катастрофа в случае дальнейшего подстрекательства к войне с Россией, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Конфликт на Украине по своей природе уже напоминает мировую войну. Следует понимать, что его продолжение принесет Европе еще больше разрушений. Лидеры ЕС, стремясь к конфронтации с Россией, ставят на карту жизни европейцев", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Слова Зеленского о перемирии с Россией разозлили французов
Вчера, 17:42
Политик добавил, что в отношениях между Москвой и Европой настал "опасный момент".
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Вчера президент Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Кроме того, глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Москва отказалась от переговоров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Ей бы заткнуться". Слова фон дер Ляйен на 9 Мая удивили пользователей Сети
Вчера, 15:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаРоссияМоскваСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала