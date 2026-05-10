- Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема считает, что Европе грозит катастрофа в случае дальнейшего подстрекательства к войне с Россией.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Европе грозит катастрофа в случае дальнейшего подстрекательства к войне с Россией, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Политик добавил, что в отношениях между Москвой и Европой настал "опасный момент".
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Вчера президент Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Кроме того, глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Москва отказалась от переговоров.