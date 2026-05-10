Рейтинг@Mail.ru
"Есть загвоздка": на Западе выступили с предупреждением по поводу России - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 10.05.2026 (обновлено: 07:35 10.05.2026)
"Есть загвоздка": на Западе выступили с предупреждением по поводу России

L’antidiplomatico: Запад пытается провоцировать Россию от бессилия

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянское издание L’antidiplomatico пишет, что Запад осознает невозможность победы над Россией, но продолжает провоцировать Москву.
  • По мнению автора статьи, Запад пытается выставить Москву в плохом свете, прибегая даже к очевидной лжи.
  • Но найти аргументы в поддержку этого нарратива практически невозможно.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Запад осознает, что не может победить Россию, но продолжает провоцировать Москву от бессилия, пишет итальянское издание L’antidiplomatico.
"Они (европейские элиты. — Прим. ред.) больше не знают, за что держаться. Почитаемая ими нацистская хунта в Киеве испытывает нехватку денег и оружия. Даже неоднократные поездки этого негодяя с трезубцем (Владимира Зеленского. — Прим. ред.), полные попрошайничества, не приносят желаемых результатов", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Это безрассудство": выходка Зеленского перед 9 Мая вызвала гнев в Киеве
01:25
Как отмечает автор статьи, Запад делает все возможное, чтобы выставить Россию в плохом свете, даже прибегая к очевидной лжи. После того, как все их попытки победить Москву не увенчались успехом, все, что остается европейской элите — заявлять о победе "добра" над "злом", поясняет издание.
«
"Но и здесь есть загвоздка. Найти "аргументы" в поддержку такого нарратива на местах сложно, а зачастую и невозможно", — резюмирует L’antidiplomatico.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Военный парад в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Идет к победе": на Западе сделали заявление после парада в Москве
02:45
 
В миреРоссияМоскваКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала