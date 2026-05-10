Титов назвал крупных партнеров России среди стран Глобального Юга

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия развивает отношения со странами Глобального Юга, в частности с Индией, Индонезией и Вьетнамом.

Борис Титов подчеркнул, что Китай выделяется среди партнеров России из-за размеров своей экономики, но это не означает, что Россия не налаживает связей с другими странами Глобального Юга.

Титов отметил потенциал сотрудничества с Индонезией в технологической области и рост российско-вьетнамской торговли в различных отраслях.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия в развороте своей внешнеэкономической политики не сконцентрирована на одном лишь Китае, а развивает отношения и со странами Глобального Юга, в частности с Индией, Индонезией, Вьетнамом, заявил в беседе с РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.

На вопрос, не свелся ли поворот России на Восток фактически к ее отношениям с Китаем , он ответил, что нет.

"Китай, конечно, выделяется на этом фоне, но по ясной причине - размерам своей экономики, с которыми не сравнится ни одна страна Глобального Юга. Но это не значит, что мы не налаживаем с ними связей", - уточнил собеседник агентства.

Титов отметил, что Россия также наращивает торговые связи с Индией и другими динамично развивающимися государствами Азии

"Индонезия, например, - одна из крупнейших по численности населения стран мира. Потенциал сотрудничества с Джакартой видится главным образом в технологической области", - уточнил он.