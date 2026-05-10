Россия не хочет войны с Германией и НАТО, заявил посол Нечаев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нечаев заявил, что Россия не хочет войны с Германией и НАТО.
- Однако он отметил, что Москва не сможет гарантировать будущее Европы в случае попыток развязать войну против нее.
- Посол выразил обеспокоенность ведущимися в европейских странах разговорами о так называемом "ядерном щите".
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Россия не хочет воевать с Германией и НАТО, однако не сможет гарантировать будущее Европы в случае попыток развязать войну, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Мы не хотим войны с НАТО, мы не хотим войны с Германией, об этом не стоит и говорить. Но если нам придется столкнуться с этими военными попытками (в отношении России - ред.), то мы не сможем ничего гарантировать для будущего Европы", - сказал посол, выступая в ходе прошедшей в Берлине дискуссионной площадки по теме "Мир посредством диалога".
Нечаев пояснил, что Россия обеспокоена ведущимися в европейских странах разговорами о так называемом "ядерном щите".
"Это не шутка. Ведь когда речь заходит о расширении ядерной угрозы, то в Европе складывается совершенно иная стратегическая ситуация. И тогда нам придется вновь напомнить о нашей ядерной доктрине — ничего не поделаешь", - заметил посол.
Французский президент Эммануэль Макрон ранее заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.