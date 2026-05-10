Рейтинг@Mail.ru
В Крыму впервые засветилась огнями уникальная кованая карта России - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 10.05.2026
В Крыму впервые засветилась огнями уникальная кованая карта России

В Крыму впервые засветилась огнями светодиодов уникальная кованая карта России

© Фото : Кузнечная усадьба Трест хитрого лиса | Мышкин/ВКонтактеКованая карта России, установленная в Симферополе
Кованая карта России, установленная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© Фото : Кузнечная усадьба Трест хитрого лиса | Мышкин/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Симферополе впервые была включена подсветка уникальной кованой карты России вечером 9 мая.
  • Обновленный арт-объект — кованая карта России с 89 новыми бронзовыми элементами — был торжественно открыт в центре Симферополя на День Победы.
  • На карте установлено более двух тысяч светодиодов, которые будут включаться автоматически с наступлением темноты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Уникальная кованая карта России, установленная в Симферополе и обновленная к 9 мая, теперь привлекает внимание в ночное время огнями светодиодов, впервые подсветка была включена вечером в день Победы, рассказал РИА Новости президент Гильдии кузнецов России Василий Кондуров.
Обновленный арт-объект - кованая карта России с 89 новыми бронзовыми элементами - миниатюрными макетами мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне и установленных в каждом российском регионе, был торжественно открыт в центре Симферополя на день Победы.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПразднование Дня народного единства в регионах России
Празднование Дня народного единства в регионах России - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Празднование Дня народного единства в регионах России
"На карте России, помимо установленных бронзовых макетов мемориалов, появилось более двух тысяч светодиодов. Для этого в стальной карте пришлось проделать множество отверстий. Светодиоды будут начинать работать с наступлением темноты, автоматически. В центре страны огнями разных цветов создается триколор, а в целом подсветка программируемая. Первое включение подсветки произошло вечером 9 мая, в день Победы", - рассказал Кондуров.
Кованая карта была создана и открыта в Симферополе в 2019 году силами кузнецов из разных регионов России, обновлением карты занимался Всероссийский культурно-патриотический кузнечный арт-проект "Время России".
Баннер ко Дню Победы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Мэрия Волгограда уточнила происхождение баннера к 9 Мая, возмутившего людей
6 мая, 17:22
 
РоссияСимферопольДень Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала