В Крыму впервые засветилась огнями уникальная кованая карта России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Уникальная кованая карта России, установленная в Симферополе и обновленная к 9 мая, теперь привлекает внимание в ночное время огнями светодиодов, впервые подсветка была включена вечером в день Победы, рассказал РИА Новости президент Гильдии кузнецов России Василий Кондуров.

Обновленный арт-объект - кованая карта России с 89 новыми бронзовыми элементами - миниатюрными макетами мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне и установленных в каждом российском регионе, был торжественно открыт в центре Симферополя на день Победы.

"На карте России, помимо установленных бронзовых макетов мемориалов, появилось более двух тысяч светодиодов. Для этого в стальной карте пришлось проделать множество отверстий. Светодиоды будут начинать работать с наступлением темноты, автоматически. В центре страны огнями разных цветов создается триколор, а в целом подсветка программируемая. Первое включение подсветки произошло вечером 9 мая, в день Победы", - рассказал Кондуров.