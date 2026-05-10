Песков призвал Армению дать разъяснения по поводу заявлений Зеленского

13:50 10.05.2026 (обновлено: 15:45 10.05.2026)
Песков: Ереван должен дать разъяснения по антироссийским заявлениям Зеленского

© AP Photo / Anthony PizzoferratoВладимир Зеленский в Ереване
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кремль призвал Армению дать разъяснения по поводу заявлений Зеленского в Ереване.
  • Россия не отказывает Армении в праве налаживать связи с европейскими партнерами, однако проанализирует реакцию руководства.
  • Для Москвы важно, чтобы там не занимали враждебную позицию.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия считает ненормальным то, что Армения предоставила Владимиру Зеленскому площадку для антироссийских высказываний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В понедельник и вторник в Ереване проходил саммит Европейского политического сообщества. Выступая на его открытии, глава киевского режима пригрозил атаковать Москву дронами во время парада 9 мая.
"Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений", — сказал представитель Кремля автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Он подчеркнул, что Армения вправе проводить подобные мероприятия для развития связей по всем направлениям. Однако для Москвы главное, чтобы власти в Ереване сами не занимали антироссийскую позицию.
"Судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа", — подытожил Песков.
Накануне Владимир Путин призвал армянское руководство не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС. До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно.
Обсудить эту тему президент предложил на очередном саммите Евразийского экономического союза, напомнив, что Ереван получает значительные преимущества в рамках этого объединения: в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, миграционной сфере и в вопросе таможенных сборов.
