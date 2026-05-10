МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия считает ненормальным то, что Армения предоставила Владимиру Зеленскому площадку для антироссийских высказываний, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В понедельник и вторник в Ереване проходил саммит Европейского политического сообщества. Выступая на его открытии, глава киевского режима пригрозил атаковать Москву дронами во время парада 9 мая.

"Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений", — сказал представитель Кремля автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что Армения вправе проводить подобные мероприятия для развития связей по всем направлениям. Однако для Москвы главное, чтобы власти в Ереване сами не занимали антироссийскую позицию.

"Судя по тому, что не было никаких балансирующих заявлений со стороны руководства Армении, здесь открывается поле для дополнительного анализа", — подытожил Песков

ЕАЭС . До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно. Накануне Владимир Путин призвал армянское руководство не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС. До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно.