Празднование Дня Победы прошло в России без правонарушений

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Правонарушений во время праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в России не допущено, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы свыше 122,4 тысячи сотрудников МВД, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.
"Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.