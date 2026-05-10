Мэр Гориции осудил попытки исключить Россию из культурных событий в мире

Жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, после того как пятеро членов жюри заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах.

ВЕНЕЦИЯ, 10 мая - РИА Новости. Россию нельзя исключать из международных культурных мероприятий, культура должна оставаться объединяющим мостом, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил мэр итальянской Гориции Родолфо Дзиберна.

Ранее мэр Гориции сообщил агентству, что посетил павильон России на Биеннале в Венеции , где РФ принимает участие после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом "Дерево укоренено в небе".

"Лично я, как и президент Биеннале, считаю, что присутствие России и Израиля нельзя исключать", - сказал мэр.

Дзиберна напомнил, что ранее он также выступал против исключения двух российских скрипачей из престижного международного скрипичного конкурса имени Р. Липицера. По его мнению, наказание отдельных талантов можно назвать актом дискриминации, который не подрывает политическую власть, а скорее обедняет культурную дискуссию.

"Если бы сегодня запретили Россию и Израиль, что невозможно для России, поскольку павильон является ее собственностью, то что же, завтра нам, возможно, придется запрещать участие в музыкальных, художественных и спортивных мероприятиях даже в государствах, управляемых авторитарными режимами, или там, где права женщин или религиозных конфессий не гарантированы?" - отметил мэр.

Он не исключил, что в этом случае запрет распространится на тех, кто не будет политически в полной гармонии с организаторами.

"Я был и остаюсь сторонником принципа универсальности искусства, основанного на либеральном и гуманистическом видении. Если культура перестанет быть мостом, останутся только стены", - подчеркнул собеседник агентства.

Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды.