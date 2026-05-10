Рейтинг@Mail.ru
Мэр Гориции осудил попытки исключить Россию из культурных событий в мире - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 10.05.2026
Мэр Гориции осудил попытки исключить Россию из культурных событий в мире

Дзиберна: российскую культуру нельзя исключать из международных мероприятий

CC BY-SA 3.0 / Viator slovenicus / Гориция, Италия
Гориция, Италия - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
CC BY-SA 3.0 / Viator slovenicus /
Гориция, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр итальянской Гориции Родолфо Дзиберна посетил павильон России на Биеннале в Венеции и подчеркнул, что присутствие России и Израиля нельзя исключать.
  • Жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды, после того как пятеро членов жюри заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах.
ВЕНЕЦИЯ, 10 мая - РИА Новости. Россию нельзя исключать из международных культурных мероприятий, культура должна оставаться объединяющим мостом, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил мэр итальянской Гориции Родолфо Дзиберна.
Ранее мэр Гориции сообщил агентству, что посетил павильон России на Биеннале в Венеции, где РФ принимает участие после четырехлетнего перерыва с мультикультурным проектом "Дерево укоренено в небе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Россия забрала у Европы самое ценное
26 апреля, 08:00
"Лично я, как и президент Биеннале, считаю, что присутствие России и Израиля нельзя исключать", - сказал мэр.
Дзиберна напомнил, что ранее он также выступал против исключения двух российских скрипачей из престижного международного скрипичного конкурса имени Р. Липицера. По его мнению, наказание отдельных талантов можно назвать актом дискриминации, который не подрывает политическую власть, а скорее обедняет культурную дискуссию.
"Если бы сегодня запретили Россию и Израиль, что невозможно для России, поскольку павильон является ее собственностью, то что же, завтра нам, возможно, придется запрещать участие в музыкальных, художественных и спортивных мероприятиях даже в государствах, управляемых авторитарными режимами, или там, где права женщин или религиозных конфессий не гарантированы?" - отметил мэр.
Он не исключил, что в этом случае запрет распространится на тех, кто не будет политически в полной гармонии с организаторами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Венецианский ад: русская культура довела Украину до истерики
8 мая, 08:00
"Я был и остаюсь сторонником принципа универсальности искусства, основанного на либеральном и гуманистическом видении. Если культура перестанет быть мостом, останутся только стены", - подчеркнул собеседник агентства.
Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды.
Пятеро членов жюри, которые должны выбрать лауреатов премий "Золотой лес" и "Серебряный лев" среди 110 участников, заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах. В конце апреля жюри Биеннале ушло в отставку, а Фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, в воскресенье, 22 ноября.
Павильон России, сады биеннале, Венеция - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Киев возмутило участие России в Венецианской Биеннале
9 марта, 00:17
 
В миреРоссияИзраильВенеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала