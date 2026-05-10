Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Крыму
09:39 10.05.2026
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Крыму

Роспотребнадзор: ситуация в Крыму, Херсонской и Запорожской областях стабильная

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эпидемиологическая ситуация в Крыму, Херсонской и Запорожской областях оценивается как стабильная.
  • Роспотребнадзор призывает соблюдать меры профилактики и поддерживать высокий уровень готовности к реагированию на потенциальные угрозы.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Крыму, Херсонской и Запорожской областях является стабильной на данный момент, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что при этом необходимо соблюдать меры профилактики и поддерживать высокий уровень готовности к своевременному и эффективному реагированию на любые потенциальные угрозы.
Здоровье - ОбществоРеспублика КрымЗапорожская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
