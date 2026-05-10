Парад ретроавтомобилей "Круг Победы" в Москве

Ежегодный ретроавтопробег "Круг Победы" прошел в Москве.
Его постоянные участники — энтузиасты всех возрастов со всех уголков России.
"Круг Победы" из года в год привлекает зрителей и ценителей ретротехники, которые приезжают в Москву, чтобы увидеть возрожденную историю на колесах.
Среди участников — раритеты, которые перевозили первых лиц государства.
На улицы Москвы выехали легенды советского автопрома — ГАЗ М-20 "Победа" и ГАЗ-13 "Чайка".
В автопробеге приняли участие зарубежные гости из Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии и других стран.
В этом году в колонну построились почти 200 раритетных автомобилей и мотоциклов, а также около десятка ретроавтобусов.
