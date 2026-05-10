Рейтинг@Mail.ru
Парад ретроавтомобилей "Круг Победы" в Москве - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 10.05.2026 (обновлено: 20:29 10.05.2026)

Парад ретроавтомобилей "Круг Победы" в Москве

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Ежегодный ретроавтопробег "Круг Победы" прошел в Москве.

Участники парада ретроавтомобилей Круг Победы на Поклонной горе в Москве

Ежегодный ретроавтопробег "Круг Победы" прошел в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Его постоянные участники — энтузиасты всех возрастов со всех уголков России.

Участник парада ретроавтомобилей Круг Победы на Поклонной горе в Москве

Его постоянные участники — энтузиасты всех возрастов со всех уголков России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Круг Победы" из года в год привлекает зрителей и ценителей ретротехники, которые приезжают в Москву, чтобы увидеть возрожденную историю на колесах.

Парад ретроавтомобилей Круг Победы в Москве

"Круг Победы" из года в год привлекает зрителей и ценителей ретротехники, которые приезжают в Москву, чтобы увидеть возрожденную историю на колесах.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди участников — раритеты, которые перевозили первых лиц государства.


Парад ретроавтомобилей Круг Победы в Москве

Среди участников — раритеты, которые перевозили первых лиц государства.


© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПарад ретроавтомобилей "Круг Победы" на Поклонной горе в Москве.
Парад ретроавтомобилей Круг Победы в Москве
Парад ретроавтомобилей "Круг Победы" на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На улицы Москвы выехали легенды советского автопрома — ГАЗ М-20 "Победа" и ГАЗ-13 "Чайка".

Парад ретроавтомобилей Круг Победы на Поклонной горе в Москве

На улицы Москвы выехали легенды советского автопрома — ГАЗ М-20 "Победа" и ГАЗ-13 "Чайка".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В автопробеге приняли участие зарубежные гости из Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии и других стран.

Парад ретроавтомобилей Круг Победы в Москве

В автопробеге приняли участие зарубежные гости из Белоруссии, Сербии, Казахстана, Киргизии и других стран.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В этом году в колонну построились почти 200 раритетных автомобилей и мотоциклов, а также около десятка ретроавтобусов.

Парад ретроавтомобилей Круг Победы на Поклонной горе в Москве

В этом году в колонну построились почти 200 раритетных автомобилей и мотоциклов, а также около десятка ретроавтобусов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
МоскваФотоРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала