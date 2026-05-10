13:31 10.05.2026 (обновлено: 18:09 10.05.2026)
В Испании рассказали о репатриации пассажиров судна с хантавирусом

© REUTERS / Hannah McKayПассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса на Тенерифе, Испания
  • На нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса.
  • Репатриацию пассажиров судна MV Hondius, где выявили вспышку хантавируса, планируют завершить 11 мая.
  • После высадки пассажиров судно продолжит путь в Нидерланды для проведения полной дезинфекции.
МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Репатриацию пассажиров судна MV Hondius, где ранее выявили вспышку хантавируса, планируют завершить 11 мая, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Последний рейс всей операции запланирован на завтра. Это будет рейс в Австралию", - сказала Гарсия журналистам.
По ее словам, в течение воскресенья и понедельника пассажиров будут высаживать с судна по мере готовности рейсов, которые должны доставить их в страны назначения.
Министр уточнила, что последний самолет в Австралию должен забрать шесть человек - граждан Австралии и Новой Зеландии, а также некоторых пассажиров из азиатского региона. Гарсия также сообщила, что в течение воскресенья запланированы рейсы для граждан Канады, Турции, Франции, Великобритании, Ирландии и США.
Ранее власти Испании заявляли, что операция по репатриации пассажиров MV Hondius координируется с международными структурами и странами, граждане которых находятся на борту. Испанских пассажиров после высадки должны доставить в Мадрид для профилактического карантина в военном госпитале Гомес Улья.
После завершения высадки пассажиров судно продолжит путь в Нидерланды, где должна пройти его полная дезинфекция.
