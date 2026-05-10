06:59 10.05.2026
Силачи установили рекорд России, посвятив его Дню Победы

Силачи посвятили Дню Победы рекорд России по многоповторной становой тяге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силачи установили рекорд России по многоповторной становой тяге трэп-грифа.
  • Рекорд посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
  • В установлении рекорда приняли участие 23 спортсмена, они выполнили 1418 повторений с весом трэп-грифа 81 килограмм — это отсылка к длительности Великой Отечественной войны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Рекорд России установлен по многоповторной становой тяге трэп-грифа, он посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.
Рекорд установлен в Норильске.
"Установлен рекорд России по многоповторной становой тяге трэп-грифа весом 81 килограмм на 1418 повторений за минимальное количество времени. Рекорд официально зафиксирован", - сказал Паллер.
По его словам, в установлении рекорда приняли участие 23 спортсмена. Посвятили рекорд 81-й годовщине Великой Победы, от сюда и вес трэп-грифа 81 килограмм, и 1418 повторений — ровно столько дней длилась Великая Отечественная война.
"Цель рекорда — почтить память и отдать дань мужеству и стойкости тех великих людей, которые отстояли в сложнейших битвах за нашу Родину", - сказал Паллер.
