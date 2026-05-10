Силачи установили рекорд России, посвятив его Дню Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Рекорд России установлен по многоповторной становой тяге трэп-грифа, он посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости президент Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Паллер.

Рекорд установлен в Норильске

"Установлен рекорд России по многоповторной становой тяге трэп-грифа весом 81 килограмм на 1418 повторений за минимальное количество времени. Рекорд официально зафиксирован", - сказал Паллер.

По его словам, в установлении рекорда приняли участие 23 спортсмена. Посвятили рекорд 81-й годовщине Великой Победы, от сюда и вес трэп-грифа 81 килограмм, и 1418 повторений — ровно столько дней длилась Великая Отечественная война.