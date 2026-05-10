Стало известно, какую травму получил игрок "Ахмата" Пряхин

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полузащитник "Ахмата" Сергей Пряхин пропустит матчи двух заключительных туров чемпионата России по футболу сезона-2025/26 и перенесет операцию, сообщается в Telegram-канале грозненского клуба.
"Полузащитник "Ахмата" Сергей Пряхин получил повреждение мениска. Футболисту потребуется хирургическое вмешательство. После операции полузащитник присоединится к команде на летних сборах для прохождения реабилитации и подготовки к сезону", - говорится в сообщении.
Пряхину 23 года, он перешел в "Ахмат" из калининградской "Балтики" в январе 2026 года. В составе грозненского клуба Пряхин провел девять матчей.