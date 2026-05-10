Стало известно, какую травму получил игрок "Ахмата" Пряхин

"Полузащитник "Ахмата" Сергей Пряхин получил повреждение мениска. Футболисту потребуется хирургическое вмешательство. После операции полузащитник присоединится к команде на летних сборах для прохождения реабилитации и подготовки к сезону", - говорится в сообщении.