Президент Колумбии поставил в один ряд преступления Гитлера и Нетаньяху

МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что испанский конкистадор Эрнан Кортес осуществлял геноцид, сопоставимый с деяниями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а число его жертв исчислялось миллионами, как в случае с Адольфом Гитлером.

"Эрнан Кортес проводил геноцид, сопоставимый по масштабам с тем, что совершил Нетаньяху, а то и хуже. Число жертв убийств, совершенных Гитлером и Кортесом, исчисляется миллионами.", - написал Петро в соцсети X

Заявление колумбийского лидера было сделано в ответ на сообщение испанской газеты El País, которая сообщила, что председатель автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо обвинила президента Мексики Клаудию Шейнбаум в том, что та якобы "выдворила" ее из страны после споров вокруг завоевания Америки и фигуры конкистадора Эрнана Кортеса.

Ранее МВД Мексики опровергло заявления Аюсо о якобы препятствиях во время ее поездки, подчеркнув, что визит проходил "в обстановке полной свободы".