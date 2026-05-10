Президент Колумбии поставил в один ряд преступления Гитлера и Нетаньяху
06:59 10.05.2026
Глава Колумбии Петро поставил в один ряд преступления Гитлера и Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Эрнан Кортес осуществлял геноцид, сопоставимый с деяниями Биньямина Нетаньяху.
  • Петро сравнил число жертв Кортеса с жертвами, понесенными из-за действий Адольфа Гитлера.
  • Заявление колумбийского лидера было сделано в ответ на сообщение испанской газеты El País об обвинениях председателя автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо в адрес президента Мексики Клаудии Шейнбаум.
МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что испанский конкистадор Эрнан Кортес осуществлял геноцид, сопоставимый с деяниями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а число его жертв исчислялось миллионами, как в случае с Адольфом Гитлером.
"Эрнан Кортес проводил геноцид, сопоставимый по масштабам с тем, что совершил Нетаньяху, а то и хуже. Число жертв убийств, совершенных Гитлером и Кортесом, исчисляется миллионами.", - написал Петро в соцсети X.
Заявление колумбийского лидера было сделано в ответ на сообщение испанской газеты El País, которая сообщила, что председатель автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо обвинила президента Мексики Клаудию Шейнбаум в том, что та якобы "выдворила" ее из страны после споров вокруг завоевания Америки и фигуры конкистадора Эрнана Кортеса.
Ранее МВД Мексики опровергло заявления Аюсо о якобы препятствиях во время ее поездки, подчеркнув, что визит проходил "в обстановке полной свободы".
Поездка главы мадридского региона вызвала протесты в Мексике после ее намерения почтить память Кортеса. Местные активисты также запустили петицию с требованием эксгумировать останки конкистадора и передать их Испании.
