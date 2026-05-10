Пожар в складских зданиях в Свердловской области локализовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Пожар в складских зданиях в Дегтярске в Свердловской области локализован на 4 тысячах "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
"Пожар локализован на площади 4 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в Дегтярске в Свердловской области на территории предприятия в воскресенье возник крупный пожар: горят два складских и одно бытовое здание, два здания автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне. Общая площадь пожара составляет 3850 квадратных метров.
Угроза распространения огня на жилой сектор отсутствует, к тушению привлечены порядка 50 человек и 18 единиц техники, добавили в ведомстве.