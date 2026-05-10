Ликвидация пожара на территории деревообрабатывающего предприятия в Свердловской области

Пожар в складских зданиях в Свердловской области локализовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Пожар в складских зданиях в Дегтярске в Свердловской области локализован на 4 тысячах "квадратов", сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС , в Дегтярске Свердловской области на территории предприятия в воскресенье возник крупный пожар: горят два складских и одно бытовое здание, два здания автосервисов и готовой продукции, складированной на открытой территории деревообрабатывающего предприятия в промышленной зоне. Общая площадь пожара составляет 3850 квадратных метров.