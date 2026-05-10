На Ставрополье назвали возможную причину пожара на рынке "Лира"

ПЯТИГОРСК, 10 мая – РИА Новости. Причиной пожара на рынке "Лира" на Ставрополье, предварительно, стало короткое замыкание, сообщила прокуратура региона.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что павильоны горят на площади 1,1 тысячи квадратных метров на рынке в Ставропольском крае.
«
"Прокуратурой края организована проверка по факту пожара в Предгорном округе. Установлено, что утром 10 мая 2026 года, в нескольких павильонах на рынке произошло возгорание. По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыкание", – говорится в сообщении.
