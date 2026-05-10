В Ставропольском крае произошел пожар на рынке

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Павильоны горят на площади 1100 квадратных метров на рынке в Ставропольском крае, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
В главке МЧС добавили, что есть угроза распространения огня.
В тушении пожара принимают участие 55 специалиста и 13 единиц техники.