Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить третий день.
- Огнем пройдено более 1,2 тысячи гектаров леса, распространению огня способствуют засушливая погода и резкие порывы ветра.
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Пожар в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине не могут потушить уже третий день, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Госслужба по ЧС в пятницу сообщила, что более 1,1 тысячи гектаров леса охвачены огнем в Чернобыльской зоне отчуждения.
"В зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара. Огнем пройдено 1,2 тысячи гектаров, распространению огня способствует засушливая погода и резкие порывы ветра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госслужбы по ЧС.