Пожар в свердловской Бисерти локализовали

- В поселке городского типа Бисерть Свердловской области произошел пожар, в результате которого загорелись семь частных домов.
- Пожар был локализован, пострадавших нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Пожар в поселке городского типа Бисерть Свердловской области, где горят семь частных домов, локализован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В воскресенье департамент информполитики сообщил о пожаре в Бисерти, там горело семь домов, пострадавших не было. Сохранялась угроза распространения огня на соседние строения из-за порывистого ветра. Для жителей власти подготовили пункты временного размещения. Площадь пожара, по сведениям ГУ МЧС, составляла 800 "квадратов".
"Пожар локализован", – говорится в сообщении.