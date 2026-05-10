Посольство России провело в Эквадоре мероприятия, посвященные Дню Победы
18:20 10.05.2026
Посольство России провело в Эквадоре мероприятия, посвященные Дню Победы

© Фото : Посольство России в Эквадоре/Telegram — Акция "Бессмертный полк" в Эквадоре
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Эквадоре провело серию мероприятий ко Дню Победы.
  • В Кито состоялось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие люди разных поколений и представители посольств разных стран.
  • Мероприятия завершились торжественным приемом с показом кадров парада на Красной площади и фильмов, посвященных победе.
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Российское посольство провело в Эквадоре серию мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщил РИА Новости посол РФ Владимир Спринчан.
По инициативе преподавателей воскресной школы при приходе Русской православной церкви был проведен урок мужества для детей российских граждан, детей из смешанных семей, которые изучают русский язык и литературу.
Представители разных национальностей Советского союза рассказали об участии своих соотечественников в Великой Отечественной войне, отец Алексий рассказал о служителях церкви, которые помогали солдатам на фронте материально и духовно.
"Я рассказал о значении победы в мировой истории и о вкладе в победу Молдавии, моей малой родины", - отметил Спринчан.
По его словам, урок был насыщенным, полезным, нестандартным.
Кроме того, в Кито состоялось шествие Бессмертного полка. Местные власти перекрыли несколько кварталов в районе расположение посольства.
"Были люди разных поколений. Так, например, соотечественница Наталья Коваленко пришла с пожилой матерью и двумя дочерьми. В акции участвовали выпускники отечественных вузов, которые на всю жизнь сохранили уважение к Красной армии, благодарность за победу, представители посольств разных стран и общественных организаций Эквадора", - отметил дипломат. Мероприятие транслировалось эквадорскими интернет-каналами.
После марша состоялся митинг. А затем почти все участники прошли к мемориальному комплексу, посвященному Александру Сергеевичу Пушкину и известному эквадорскому поэту Медардо Анхелю Сильве. Там прошел концерт в честь Дня Победы, на котором эквадорцы и россияне исполнили песни и музыку военных лет.
Завершилось празднование торжественным приемом, во время которого также были показаны кадры парада на Красной площади и кадры фильмов, посвященных победе.
