Посольство России в Словении провело прием в честь Дня Победы

Прием в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Словении

БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Посольство России в Словении провело прием в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба диппредставительства РФ.

В приеме приняли участие представители дипломатического корпуса, словенские политики, члены ветеранских организаций, научного, делового и творческого сообщества, российские соотечественники.

« Словении "В своем приветственном слове к собравшимся Посол России Тимур Эйвазов подчеркнул, что именно Советский Союз заплатил самую большую и невосполнимую цену за свободу стран Европы . Отметил, что для народов России День Великой Победы — это, без сомнения, особенный праздник, наполненный одновременно и гордостью за подвиг предков, и скорбью по их утратам. Это день, когда вся страна вспоминает, как наши отцы и деды спасли мир от нацизма, проявив невероятное мужество и самоотверженность", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства, опубликованном в воскресенье.

Ранее посольство сообщало, что в субботу у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", в парке "Жале" в Любляне было организовано мемориальное мероприятие.

На мероприятии присутствовали посол РФ в Словении, посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев, заместитель мэра Любляны Деян Црнек, представители общества дружбы "Словения-Россия" и движения "Словения против русофобии", сотрудники посольства и члены их семей, российские соотечественники, представители словенских ветеранских организаций, местные жители, к вечному огню у монумента были возложены венки и живые цветы.