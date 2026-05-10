Посол России в Хорватии Александр Нуризаде и сотрудники диппредставительства в День Победы почтили память советских воинов-освободителей и югославских партизан

БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Посол России в Хорватии Александр Нуризаде и сотрудники диппредставительства в День Победы почтили память советских воинов-освободителей и югославских партизан, сообщила пресс-служба посольства РФ.

"Девятого мая 2026 года посол Александр Нуризаде, военный атташе генерал-майор Геннадий Можаев и сотрудники дипмиссии возложили цветы и венки к памятникам павшим солдатам и офицерам Красной армии, освобождавшим территорию современной Хорватии , бойцам Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и югославским партизанам в городах Бели-Манастир и Илок, поселках Даль и Батина", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале

Казахстана, Отмечается, что вместе с российскими представителями почтили память советских воинов президент Хорватии в 2000-2010 годах Стипо Месич, послы Азербайджана КНР , делегация посольства и генконсульства Сербии , представители хорватского Сабора (парламента), органов местного и регионального самоуправления, Союза антифашистов Хорватии, организаций российских соотечественников и сербского нацменьшинства, общества дружбы Хорватии и России

"В своих выступлениях посол ... акцентировал исключительную важность сохранения памяти о подвиге советских солдат, остановивших марш военной машины вермахта, их решающей роли в освобождении Европы от нацистских оккупантов и ужасов Холокоста, необходимость совместной работы с молодежью в целях обеспечения преемственности поколений в вопросе бережного отношения к страницам истории Великой Отечественной войны", - указала дипмиссия РФ.

Экс-президент Хорватии Стипо Месич призвал противодействовать попыткам исторического ревизионизма, поскольку, по его словам, "без колоссальной жертвы советского народа победа была бы просто невозможна".