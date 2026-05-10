Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финский политик Армандо Мема раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его слова в адрес премьера Словакии Роберта Фицо.
- Мерц заявил о необходимости разговора с Робертом Фицо из-за визита последнего в российскую столицу на День Победы.
- Мема считает, что для Европы важно договариваться о дипломатическом решении с Москвой по Украине.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема осадил канцлера Германии Фридриха Мерца, пообещавшего разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицо, который выбрал День Победы в РФ вместо Дня Европы.
Мерц ранее заявил на пресс-конференции, что Фицо ждет разговор о его визите в российскую столицу на День Победы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Мерцу, заявив, что никакого бы Дня Европы без СССР не было бы.
"Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц - не один из них. Сегодня быть европейцем значит договариваться о дипломатическом решении с Москвой по Украине. Разжигатели войны - настоящие антиевропейцы", - написал Мема в соцсети X.
