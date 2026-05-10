06:30 10.05.2026
Названы пиковые дни импульсивных покупок россиян

РИА Новости: россияне чаще всего делают импульсивные покупки в пятницу и субботу

Российские рубли. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятница и суббота — пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян.
  • Чаще всего деньги в эти дни тратят на досуг, рестораны и онлайн-покупки.
  • В будние дни (кроме пятницы) общий уровень расходов заметно ниже, основными тратами являются обязательные платежи и регулярные расходы.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пятница и суббота - пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян, а больше всего денег в эти дни уходит на досуг, рестораны и покупки в интернете, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Согласно данным опроса, наибольшая доля трат приходится на пятницу и субботу. В пятницу совершают самые крупные или незапланированные покупки 28% опрошенных, в субботу - 26%. Чаще всего деньги тратят на досуг, рестораны и онлайн-покупки - на эти категории приходится 42% всех расходов в эти дни", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
Воскресенье оказалось менее затратным днем – траты совершают всего 14% участников опроса, причем в этот день увеличивается доля расходов на продукты и бытовые нужды.
А вот в будни (кроме пятницы) общий уровень расходов заметно ниже: в понедельник траты совершают лишь 8% россиян, во вторник и среду - по 7%, в четверг - 10%. Основными тратами в эти дни являются обязательные платежи и регулярные расходы, транспорт и цифровые товары - на такие нужды уходят средства почти половины опрошенных.
Также россиян отдельно спросили о спонтанных расходах, которые они сами оценивают как срывы, - 32% респондентов сообщили, что чаще всего такие ситуации происходят в пятницу. На втором месте суббота – ее назвали четверть россиян, а на третьем - дни сразу после получения зарплаты (21%).
При этом среди тех, кто получает зарплату дважды в месяц, больше трети отмечают всплеск трат в первые три дня после поступления денег. У получающих зарплату раз в месяц этот показатель выше - 43%.
