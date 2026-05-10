"Движение Первых" украсило более 4,6 миллиона окон символами Победы - РИА Новости, 10.05.2026
16:05 10.05.2026
"Движение Первых" украсило более 4,6 миллиона окон символами Победы

© Фото : Движение Первых
Всероссийская акция "Окна Победы"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 4,6 миллиона окон по всей России украсили символами Великой Победы в рамках акции «Окна Победы».
  • В акции участвовали дети вместе с родителями, педагогами и наставниками: они оформляли окна домов, школ, детских садов и молодежных центров.
  • Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов выразил уверенность, что такие мероприятия будут объединять все больше участников в России и в зарубежных странах.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 4,6 миллиона окон по всей России украсили символами Великой Победы участники всероссийской акции "Окна Победы", сообщили в пресс-службе "Движения первых".
Акция "Окна Победы" проходила с 16 апреля по 9 мая, в ее рамках дети вместе с родителями, педагогами и наставниками украшали окна домов, школ, детских садов и молодежных центров рисунками, трафаретами, фотографиями и символами Победы.
«
"Первые в рамках акций "Окна Победы" и "Эхо Победы" провели более 150,5 тысяч мероприятий, участниками которых стали свыше 2,3 миллиона человек. В рамках акции более 4,6 миллиона окон стали символами памяти героизма советского солдата. Оформляя окна жилых помещений, школ, колледжей и вузов, ребята использовали трафареты, сделанные своими руками на мастер-классах", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых" Артура Орлова.
Он выразил уверенность, что такие мероприятия с каждым годом будут объединять все больше участников в России и в зарубежных странах.
"Всероссийская акция "Окна Победы" напоминает о необходимости сохранения исторической памяти и передачи знаний о героях Великой Отечественной войны, которые подарили нам жизнь. В этом году наша страна отмечает 81-ю годовщину великого подвига непобедимого народа. Важно, что, украшая окна своих домов, школ и колледжей, молодое поколение под руководством педагогов учится чтить тех, кто исполнил свой воинский долг, проявил мужество и самопожертвование, отстаивая интересы Родины", - приводятся в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.
