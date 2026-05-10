Попытки пересмотра истории подрывают основы миропорядка, заявил посол - РИА Новости, 10.05.2026
03:27 10.05.2026
Попытки пересмотра истории подрывают основы миропорядка, заявил посол

© Фото : МИД России — Андрей Грозов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Австрии Андрей Грозов заявил, что попытки пересмотра истории подрывают основы миропорядка.
  • Дипломат отметил тревожную тенденцию к росту реваншистских настроений в ряде государств.
  • Российская сторона считает абсолютно неприемлемыми попытки уравнивания освободителей и агрессоров, героизацию коллаборационистов и пособников нацизма, а также замалчивание преступлений нацистского режима.
ВЕНА, 10 мая - РИА Новости. Попытки пересмотра истории подрывают основы миропорядка, заявил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Андрей Грозов.
Дипломат отметил, что российская сторона фиксирует "тревожную тенденцию" к росту реваншистских настроений в ряде государств. По словам посла, попытки уравнивания освободителей и агрессоров, героизация коллаборационистов и пособников нацизма, а также замалчивание преступлений нацистского режима свидетельствуют о системной работе по переписыванию истории.
"Подобный курс подрывает основы послевоенного миропорядка, закрепленного в решениях Нюрнбергского трибунала, и ведет к размыванию фундаментальных принципов международного права", - сказал Грозов.
Он подчеркнул, что российская сторона считает такие подходы абсолютно неприемлемыми.
Россия, Австрия, День Победы — 2026
 
 
