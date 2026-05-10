04:38 10.05.2026 (обновлено: 05:49 10.05.2026)
Стал известен средний размер пенсии госслужащих в России

РИА Новости: госслужащие в среднем получают пенсию в размере 39,3 тысячи рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет 39 388,98 рублей.
  • Работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 338,84 рублей, а неработающие — 39 272,73 рубля.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39,3 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 388, 98 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 97,8 тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 338,84 рублей, а неработающие — 39 272,73 рубля.​
