"Парма" — "Рома": смотреть онлайн матч Серии А 10 мая

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. "Парма" и "Рома" встретятся в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Во сколько начало
Встреча состоится на стадионе "Пармы" и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
10 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
47’ • Габриэль Стрефецца
87’ • Мандела Кейта
22’ • Дониэлл Мален
90’ • Девайн Ренш
(Даниэле Гиларди)
90’ • Дониэлл Мален (П)