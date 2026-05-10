Пакистан передал США ответ Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пакистан передал американской стороне ответ Ирана.
- Ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
БЕЙРУТ, 10 мая — РИА Новости. Пакистан передал американской стороне ответ Ирана после его получения, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на пакистанский дипломатический источник.
"Некоторое время назад иранский ответ после его получения был передан американской стороне", — цитирует телеканал.
Агентство ISNA ранее сообщило, что ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
