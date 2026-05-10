В Пакистане из-за теракта погибли не менее 15 полицейских

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана произошел теракт.
- По меньшей мере 15 полицейских погибли в результате атаки террористов-смертников на полицейский пост Фатех Хель в округе города Банну.
- Террористы начали атаку, направив к посту автомобиль с взрывчаткой, а затем открыли огонь с нескольких направлений.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 полицейских погибли в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает газета Dawn.
"По меньшей мере 15 сотрудников полиции погибли в субботу вечером в результате атаки террористов-смертников на полицейский пост Фатех Хель в округе города Банну провинции Хайбер-Пахтунхва", - говорится в сообщении.
По словам регионального офицера полиции Банну Саджада Хана, в момент атаки на посту находились в общей сложности 18 сотрудников полиции.
Террористы начали атаку на полицейский пост, направив к нему автомобиль с взрывчаткой. После взрыва они открыли огонь по посту с нескольких направлений.
Мощный взрыв полностью разрушил пост. Бронированная машина, находившаяся на посту, также была уничтожена в результате атаки. Близлежащие здания также были серьезно повреждены.
На данный момент спасательные операции завершены. Полиция усилила меры безопасности по всему городу и установила дополнительные пропускные пункты.
