© REUTERS / Ehsan Khattak Последствия взрыва автомобиля в Банну на северо-западе Пакистана

В Пакистане из-за теракта погибли не менее 15 полицейских

В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана произошел теракт.

По меньшей мере 15 полицейских погибли в результате атаки террористов-смертников на полицейский пост Фатех Хель в округе города Банну.

Террористы начали атаку, направив к посту автомобиль с взрывчаткой, а затем открыли огонь с нескольких направлений.

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 полицейских погибли в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает газета Dawn

"По меньшей мере 15 сотрудников полиции погибли в субботу вечером в результате атаки террористов-смертников на полицейский пост Фатех Хель в округе города Банну провинции Хайбер-Пахтунхва", - говорится в сообщении.

По словам регионального офицера полиции Банну Саджада Хана, в момент атаки на посту находились в общей сложности 18 сотрудников полиции.

Террористы начали атаку на полицейский пост, направив к нему автомобиль с взрывчаткой. После взрыва они открыли огонь по посту с нескольких направлений.

Мощный взрыв полностью разрушил пост. Бронированная машина, находившаяся на посту, также была уничтожена в результате атаки. Близлежащие здания также были серьезно повреждены.