11:51 10.05.2026 (обновлено: 11:55 10.05.2026)
В Пакистане из-за теракта погибли не менее 15 полицейских

© REUTERS / Ehsan KhattakПоследствия взрыва автомобиля в Банну на северо-западе Пакистана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана произошел теракт.
  • По меньшей мере 15 полицейских погибли в результате атаки террористов-смертников на полицейский пост Фатех Хель в округе города Банну.
  • Террористы начали атаку, направив к посту автомобиль с взрывчаткой, а затем открыли огонь с нескольких направлений.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 полицейских погибли в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает газета Dawn.
"По меньшей мере 15 сотрудников полиции погибли в субботу вечером в результате атаки террористов-смертников на полицейский пост Фатех Хель в округе города Банну провинции Хайбер-Пахтунхва", - говорится в сообщении.
По словам регионального офицера полиции Банну Саджада Хана, в момент атаки на посту находились в общей сложности 18 сотрудников полиции.
Террористы начали атаку на полицейский пост, направив к нему автомобиль с взрывчаткой. После взрыва они открыли огонь по посту с нескольких направлений.
Мощный взрыв полностью разрушил пост. Бронированная машина, находившаяся на посту, также была уничтожена в результате атаки. Близлежащие здания также были серьезно повреждены.
На данный момент спасательные операции завершены. Полиция усилила меры безопасности по всему городу и установила дополнительные пропускные пункты.
